Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị

Thứ Ba, 14:53, 17/03/2026
VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với chủ một cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn phường Đông Hà do sử dụng hàn the trong chế biến thực phẩm. Trước đó, chủ cơ sở này từng bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự.

Trước đó, rạng sáng 6/2/2026, Công an phường Đông Hà kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả của ông Nguyễn Út, sinh năm 1967), tại Khu phố 2, phường Đông Hà. Qua test nhanh một số mẫu sản phẩm và nguyên liệu như chả bò, chả heo…, lực lượng chức năng phát hiện mẫu chả bò dương tính với hàn the, chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

khoi to chu co so san xuat gio cha o quang tri hinh anh 1
Ông Nguyễn Út lúc bị bắt - Ảnh: Công an phường Đông Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Út về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2025, ông Nguyễn Út từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì hành vi sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Vinh Thông/VOV-Miền Trung
Cụm linh vật “Mã đáo thành công” ở Quảng Trị hư hỏng nghi bị phá hoại

VOV.VN - Chính quyền địa phương xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị đang phối hợp với cơ quan Công an điều tra nguyên nhân nhiều linh vật ngựa trưng bày tại khu vực công viên xã Lao Bảo hư hỏng bất thường, nghi bị phá hoại.

Mùa xuân ở vùng đất thiêng Quảng Trị

VOV.VN - Những ngày cuối năm, Thành cổ Quảng Trị và các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia nghi ngút khói hương. Dòng người tìm về Quảng Trị tri ân những Anh hùng liệt sĩ đã hóa thân vào đất mẹ, để những mùa xuân mãi yên bình.

Một phụ nữ ở Quảng Trị chủ động trả lại 500 triệu đồng do người khác chuyển nhầm

VOV.VN - Bất ngờ nhận được 500 triệu đồng từ một giao dịch lạ, một người phụ nữ ở Quảng Trị đã nhanh chóng đến cơ quan công an trình báo, nhờ tìm chủ nhân để trao trả lại số tiền lớn này.

