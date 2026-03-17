Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giò chả ở Quảng Trị

Trước đó, rạng sáng 6/2/2026, Công an phường Đông Hà kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh giò chả của ông Nguyễn Út, sinh năm 1967), tại Khu phố 2, phường Đông Hà. Qua test nhanh một số mẫu sản phẩm và nguyên liệu như chả bò, chả heo…, lực lượng chức năng phát hiện mẫu chả bò dương tính với hàn the, chất không được phép sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Ông Nguyễn Út lúc bị bắt - Ảnh: Công an phường Đông Hà

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Út về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”.

Đáng chú ý, vào tháng 5/2025, ông Nguyễn Út từng bị xử phạt hành chính 40 triệu đồng vì hành vi sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.