Khởi tố chủ shop 9X ở Ninh Bình buôn bán thời trang giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng

Ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng (SN 1995), chủ hộ kinh doanh tại đường Trần Nhân Tông, xã Vĩnh Trụ, về hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và kiểm tra địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phát hiện hộ kinh doanh do Nguyễn Xuân Hoàng làm chủ có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động buôn bán hàng hóa gồm quần áo, giày dép, dây lưng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng.

Quá trình điều tra xác định, dù không được ủy quyền hay cho phép sản xuất, kinh doanh các sản phẩm mang nhãn hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, Nguyễn Xuân Hoàng vẫn mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường, không có hóa đơn chứng từ, sau đó bày bán để thu lợi.

Cơ quan công an xác định tổng số hàng vi phạm gồm 702 sản phẩm quần áo, giày dép, dây lưng với tổng trị giá hơn 304 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, hành vi của Nguyễn Xuân Hoàng đủ yếu tố cấu thành tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 1, Điều 226 Bộ luật Hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hoàng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.