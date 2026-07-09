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VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung (65 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Ông Dương Thành Trung bị khởi tố, cho tại ngoại để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_khoi-to-cuu-chu-tich-ubnd-tinh-bac-lieu-duong-thanh-trung.m3u8
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Từ khóa
Khởi tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Dương Thành Trung
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2026-07/tiktok_khoi-to-cuu-chu-tich-ubnd-tinh-bac-lieu-duong-thanh-trung.m3u8
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