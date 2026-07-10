Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 9/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Dương Thành Trung (65 tuổi) - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu (nay là tỉnh Cà Mau). Ông Dương Thành Trung bị khởi tố, cho tại ngoại để điều về hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.