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Khởi tố cựu thủ trưởng điều tra, viện trưởng vụ 'nữ sinh Vĩnh Long tử vong'

Thứ Ba, 15:52, 14/07/2026
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Cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn bị khởi tố do không khởi tố người gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long.

Chiều 14/7, nguồn tin của PV Thanh Niên xác nhận, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội" trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4.9.2024 tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long làm nữ sinh tử vong.

2 bị can bị khởi tố, gồm: ông Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long cũ; hiện là Viện trưởng Viện KSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long), và ông Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn). 2 bị can được tại ngoại.

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Ông Huỳnh Minh Trung (phải), và ông Nguyễn Hoàng Văn bị Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao khởi tố về tội "không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội"

Như vậy, đến nay liên quan đến việc không khởi tố vụ tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao đã khởi tố 6 cựu cán bộ Công an, Viện kiểm sát huyện Trà Ôn (cũ) có trách nhiệm trực tiếp giải quyết, chỉ đạo xử lý vụ tai nạn giao thông trên. 

Trước đó, tháng 3/2026, Cơ quan điều tra Viện KSND tối cao lần lượt khởi tố 4 bị can: ông Lê Quốc Việt (cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), ông Nguyễn Quốc Khanh (cựu điều tra viên của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), bà Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn), ông Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên Viện KSND huyện Trà Ôn).

Trái quan điểm nhưng vẫn thống nhất không khởi tố

Kết quả điều tra mở rộng xác định, bị can Huỳnh Minh Trung (cựu Viện trưởng Viện KSND huyện Trà Ôn) - người ký quyết định phân công bị can Phan Thị Trúc Ly (cựu Phó viện trưởng) và bị can Lê Phong Cảnh (cựu kiểm sát viên) kiểm sát việc giải quyết tin báo vụ tai nạn giao thông làm em Tr. tử vong. 

Quá trình giải quyết, bị can Trung, Ly, Cảnh có quan điểm tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung có hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, là lỗi chính gây ra tai nạn giao thông, còn em Tr. đi không chú ý quan sát là lỗi vi phạm hành chính. 

Nhưng khi có văn bản liên ngành từ Công an - Viện KSND tỉnh Vĩnh Long truyền đạt hướng dẫn quan điểm giải quyết, nhận định nạn nhân Tr. có lỗi chính, dù không đồng ý với quan điểm hướng dẫn nhưng bị can Trung vẫn chỉ đạo bị can Ly, Cảnh chấp hành. Đồng thời, thống nhất quan điểm không khởi tố vụ án của Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn.

Ngoài ra, quá trình giải quyết đơn thư khiếu nại của ông Nguyễn Vĩnh Phúc (cha em Tr.) sau đó, bị can Huỳnh Minh Trung là người giải quyết, ký bác đơn khiếu nại.

Đối với bị can Nguyễn Hoàng Văn (cựu Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn), theo hồ sơ vụ án, ông Văn là người ký quyết định phân công cựu Phó thủ trưởng Lê Quốc Việt giải quyết nguồn tin về tội phạm, giao cho bị can Việt toàn quyền chỉ đạo giải quyết, nhưng bị can Văn lại trực tiếp ký quyết định không khởi tố vụ án; ký thông báo về việc không khởi tố vụ án.

Các quyết định không khởi tố trên sau này được xác định là không đúng, và tháng 6.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố tài xế Trung về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Trước khi Viện KSND tối cao và Bộ Công an vào cuộc kiểm tra lại toàn bộ vụ án tai nạn giao thông làm nữ sinh tử vong, sáng 28/4, cha của nữ sinh là ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi) cầm súng xông vào nhà bắn tài xế Trung. 

Ông Phúc sau đó chạy bộ ra quốc lộ 54 tự bắn vào đầu và tử vong. Tài xế Trung được xác định bị tổn thương cơ thể 90%, có biểu hiện tâm thần.

Cuối năm 2025, Công an tỉnh Vĩnh Long quyết định tạm đình chỉ điều tra với Trung, sau khi kết luận giám định xác định tài xế này mắc bệnh lý tâm thần, cho đi điều trị theo quy định.

Phía gia đình nữ sinh đã kiến nghị Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Long xem xét giám định lại sức khỏe của tài xế này.

Theo Trần Kiến Trường/Báo Thanh niên
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