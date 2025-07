Khởi tố cựu Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải liên quan sai phạm ở PJICO

Giám đốc công ty mỹ phẩm bị khởi tố về tội sản xuất, buôn bán hàng giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với N.T.M.H (37 tuổi), trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm.