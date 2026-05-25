Khởi tố đối tượng dùng dao uy hiếp công an tại chốt nồng độ cồn ở Thái Nguyên

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Văn Tồn (sinh năm 1965, trú tại thôn Bản Duồng) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 13h15 phút ngày 9/5/2025, tại xã Chợ Đồn, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Chợ Đồn tiến hành chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

Chốt kiểm tra nồng độ cồn và địa điểm xảy ra vụ việc

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Văn Tồn điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy.

Khi di chuyển đến khu vực có lực lượng Công an xã đang phối hợp làm nhiệm vụ, đối tượng đã có hành vi manh động, giật gậy nhựa của cán bộ đang làm nhiệm vụ, đồng thời lấy dao kim loại từ xe mô tô ra khua khoắng, đe dọa nhằm cản trở việc kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, trong quá trình chống đối, đối tượng đã dùng dao kề vào cổ một cán bộ Công an xã Chợ Đồn, gây thương tích. Dù tổ công tác nhiều lần yêu cầu chấp hành, đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí uy hiếp lực lượng chức năng rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phùng Văn Tồn đã cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, thể hiện việc không chấp hành hiệu lệnh và dùng vũ lực cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

Bị can Phùng Văn Tồn tại Cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông; tuyệt đối không có hành vi chống đối, cản trở hoặc sử dụng hung khí đe dọa người thi hành công vụ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.