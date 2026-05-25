English
/ PHÁP LUẬT
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Khởi tố đối tượng dùng dao uy hiếp công an tại chốt nồng độ cồn ở Thái Nguyên

Thứ Hai, 18:26, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố, tạm giam một đối tượng có hành vi dùng dao uy hiếp lực lượng công an khi đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn và ma túy.

Ngày 25/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phùng Văn Tồn (sinh năm 1965, trú tại thôn Bản Duồng) để điều tra về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 13h15 phút ngày 9/5/2025, tại xã Chợ Đồn, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Công an xã Chợ Đồn tiến hành chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông.

khoi to doi tuong dung dao uy hiep cong an tai chot nong do con o thai nguyen hinh anh 1
Chốt kiểm tra nồng độ cồn và địa điểm xảy ra vụ việc

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện Phùng Văn Tồn điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, đối tượng không chấp hành mà quay đầu bỏ chạy.

Khi di chuyển đến khu vực có lực lượng Công an xã đang phối hợp làm nhiệm vụ, đối tượng đã có hành vi manh động, giật gậy nhựa của cán bộ đang làm nhiệm vụ, đồng thời lấy dao kim loại từ xe mô tô ra khua khoắng, đe dọa nhằm cản trở việc kiểm tra, xử lý.

Đáng chú ý, trong quá trình chống đối, đối tượng đã dùng dao kề vào cổ một cán bộ Công an xã Chợ Đồn, gây thương tích. Dù tổ công tác nhiều lần yêu cầu chấp hành, đối tượng vẫn tiếp tục sử dụng hung khí uy hiếp lực lượng chức năng rồi điều khiển xe mô tô rời khỏi hiện trường.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định hành vi của Phùng Văn Tồn đã cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, thể hiện việc không chấp hành hiệu lệnh và dùng vũ lực cản trở lực lượng chức năng trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

khoi to doi tuong dung dao uy hiep cong an tai chot nong do con o thai nguyen hinh anh 2
Bị can Phùng Văn Tồn tại Cơ quan điều tra.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên khuyến cáo người dân nghiêm chỉnh chấp hành hiệu lệnh kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng khi tham gia giao thông; tuyệt đối không có hành vi chống đối, cản trở hoặc sử dụng hung khí đe dọa người thi hành công vụ. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Danh Thiết/VOV.VN
Tag: Công an chống người thi hành công vụ Thái Nguyên khởi tố bị can
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn
Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khống chế, bàn giao một lái xe vi phạm nồng độ cồn có hành vi lén lút trộm lại xe mô tô sau khi bị tạm giữ, để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn

Lén trộm lại xe vừa bị tạm giữ sau khi vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 16/2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Tổ công tác thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên vừa khống chế, bàn giao một lái xe vi phạm nồng độ cồn có hành vi lén lút trộm lại xe mô tô sau khi bị tạm giữ, để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn quay đầu bỏ chạy hơn 2km
Lái xe vi phạm nồng độ cồn quay đầu bỏ chạy hơn 2km

VOV.VN - Bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế ô tô tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã quay đầu bỏ chạy qua nhiều tuyến phố trước khi bị lực lượng chức năng khống chế, xử lý.

Lái xe vi phạm nồng độ cồn quay đầu bỏ chạy hơn 2km

Lái xe vi phạm nồng độ cồn quay đầu bỏ chạy hơn 2km

VOV.VN - Bị Cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, một tài xế ô tô tại trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã quay đầu bỏ chạy qua nhiều tuyến phố trước khi bị lực lượng chức năng khống chế, xử lý.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
XÃ HỘI
CÔNG NGHỆ
Ô TÔ - XE MÁY
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
THỂ THAO
Tin 24h
Tin Công nghệ
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật