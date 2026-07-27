Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn

Tóm tắt

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, làm rõ vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh, bắt giữ và khởi tố 1 đối tượng về tội "Lừa dối khách hàng".

