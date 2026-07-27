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VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn vừa đấu tranh, làm rõ vi phạm pháp luật trong hoạt động khám, chữa bệnh, bắt giữ và khởi tố 1 đối tượng về tội "Lừa dối khách hàng".
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_7_khoi-to-doi-tuong-gia-danh-bac-si-de-kham-chua-benh-ve-nha-khoa-o-lang-son.m3u8
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Khởi tố đối tượng giả danh bác sĩ để khám chữa bệnh về nha khoa ở Lạng Sơn
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2026-07/tiktok_7_khoi-to-doi-tuong-gia-danh-bac-si-de-kham-chua-benh-ve-nha-khoa-o-lang-son.m3u8
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