Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Hoàng Trọng Nguyên khai nhận từ năm 2023 đến nay đã thực hiện giả danh bác sĩ khám, chữa bệnh cho nhiều khách hàng, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.
Tags hiển thị
giả danh, giả danh bác sĩ, lừa dối khách hàng, nha khoa, Lạng Sơn, khởi tố
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-khoi-to-doi-tuong-gia-danh-bac-si-de-kham-chua-benh-ve-nha-khoa-o-lang-son.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok-khoi-to-doi-tuong-gia-danh-bac-si-de-kham-chua-benh-ve-nha-khoa-o-lang-son.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật