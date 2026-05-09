Khởi tố đối tượng sản xuất hơn 10.000 sản phẩm mỹ phẩm giả ở Ninh Bình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận, bị can Đinh Quang Thiều (SN 1994, trú tại thôn 9, xã Gia Lâm, tỉnh Ninh Bình) bị khởi tố để điều tra về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, quy định tại Khoản 2, Điều 226 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan CSĐT công bố các Quyết định đối với Đinh Quang Thiều

Kết quả điều tra xác định, lợi dụng nhu cầu tiêu thụ mỹ phẩm lớn trên thị trường, Thiều đã tự nghiên cứu quy trình sản xuất các loại dung dịch vệ sinh, kem dưỡng da thông qua mạng xã hội. Để hiện thực hóa hành vi vi phạm, đối tượng đặt mua hệ thống máy móc, thiết bị, cùng số lượng lớn hóa chất, bao bì và tem nhãn giả mạo các thương hiệu có uy tín.

Đáng chú ý, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Đinh Quang Thiều đã mượn trang trại chăn nuôi của một người dân tại thôn 2, xã Gia Lâm làm địa điểm tập kết nguyên liệu và tổ chức dây chuyền sản xuất khép kín.

Trong quá trình triệt phá tụ điểm này, lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ hơn 10.000 sản phẩm các loại, bao gồm: kem trắng da, kem dưỡng da, sáp nẻ và dung dịch vệ sinh phụ nữ. Toàn bộ số hàng hóa này đều có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp với tổng trị giá ước tính gần 3,5 tỷ đồng.

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, việc kịp thời đấu tranh, xử lý vụ án không chỉ góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, mà còn là biện pháp răn đe mạnh mẽ đối với tình trạng làm giả, làm nhái hàng hóa đang diễn biến phức tạp.

Đồng thời, hoạt động này cũng khẳng định nỗ lực của lực lượng công an trong việc giữ gìn môi trường cạnh tranh lành mạnh và bảo vệ trực tiếp quyền lợi, sức khỏe của người tiêu dùng trước các sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.