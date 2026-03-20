  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Khởi tố đối tượng “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Thứ Sáu, 15:00, 20/03/2026
VOV.VN - Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Phạm Minh Phương (sinh năm 1983, ngụ ấp Vinh Châu, xã Lộc Thuận, tỉnh Vĩnh Long) để tiếp tục điều tra về hành vi can tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Đối tượng tàng trữ, sử dụng súng quân dụng đã bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Võ Phạm Minh Phương được một người quen cho 01 khẩu súng ngắn màu đen, dạng ổ đạn quay và mang về cất giấu tại nơi ở. Đến khoảng 20h ngày 13/01/2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên một phát đạn.

Nhận được tin báo, công an xã Lộc Thuận kịp thời có mặt, lập biên bản và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định khẩu súng trên thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

PV/VOV-ĐBSCL
Tin liên quan

Bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Hà Nội
Bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 26/1, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Sóc Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Ngô Tuấn Dũng (sinh năm 1979, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định của pháp luật.

Bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Hà Nội

Bắt giữ đối tượng sử dụng trái phép vũ khí quân dụng ở Hà Nội

VOV.VN - Ngày 26/1, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Sóc Sơn vừa phối hợp với các đơn vị chức năng bắt giữ Ngô Tuấn Dũng (sinh năm 1979, trú tại xã Sóc Sơn, TP Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, theo quy định của pháp luật.

Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết.

Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Khởi tố 9 thanh thiếu niên gây rối, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

VOV.VN - Xuất phát từ mâu thuẫn kéo dài, 2 nhóm thanh thiếu niên ở Quảng Trị tụ tập, mang theo nhiều hung khí nguy hiểm để giải quyết.

Thái Nguyên thu hồi súng, linh kiện vũ khí trong cao điểm trước Tết
Thái Nguyên thu hồi súng, linh kiện vũ khí trong cao điểm trước Tết

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Công an xã Chợ Đồn tỉnh Thái Nguyên đã thu hồi nhiều vũ khí, linh kiện súng do người dân tự nguyện giao nộp trước Tết Nguyên đán 2026.

Thái Nguyên thu hồi súng, linh kiện vũ khí trong cao điểm trước Tết

Thái Nguyên thu hồi súng, linh kiện vũ khí trong cao điểm trước Tết

VOV.VN - Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, Công an xã Chợ Đồn tỉnh Thái Nguyên đã thu hồi nhiều vũ khí, linh kiện súng do người dân tự nguyện giao nộp trước Tết Nguyên đán 2026.

