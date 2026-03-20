Khởi tố đối tượng “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”

Đối tượng tàng trữ, sử dụng súng quân dụng đã bị khởi tố. (Ảnh: CA)

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng đầu năm 2025, Võ Phạm Minh Phương được một người quen cho 01 khẩu súng ngắn màu đen, dạng ổ đạn quay và mang về cất giấu tại nơi ở. Đến khoảng 20h ngày 13/01/2026, do phát sinh mâu thuẫn cá nhân, Phương đến nhà một người quen cùng địa phương rồi rút súng đe dọa, sau đó bóp cò bắn chỉ thiên một phát đạn.

Nhận được tin báo, công an xã Lộc Thuận kịp thời có mặt, lập biên bản và thu giữ tang vật. Kết luận giám định xác định khẩu súng trên thuộc nhóm vũ khí quân dụng.