Khởi tố hai cán bộ Ngân hàng ở Thái Bình về tội Giả mạo trong công tác

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Thái Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 cán bộ Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình về tội “Giả mạo trong công tác” (quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự).

Phối cảnh dự án mà 2 cán bộ ngân hàng đã giúp cho DN trúng thầu. (Ảnh: Vietnamnet)

Thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Thái Bình cho biết, qua tiếp nhận đơn tố giác tội phạm và kết quả điều tra ban đầu, ngày 02/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Thủy, sinh năm 1978, trú tại tổ 13, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là Trưởng phòng khách hàng cá nhân, Ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình và Nguyễn Thị Hải Hoàn, sinh năm 1990, trú tại tổ 34, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình là chuyên viên phòng khách hàng cá nhân, ngân hàng PVcomBank chi nhánh Thái Bình phạm tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.



Theo thông tin trên báo Vietnamnet, 2 cán bộ của ngân hàng bị khởi tố do có liên quan đến việc xác nhận hồ sơ năng lực cho công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc (phường Trần Lãm, TP Thái Bình) để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Bằng sự tiếp sức này công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc đã tham gia đấu giá thành công "Dự án phát triển nhà ở khu quy hoạch dân cư diện tích trên 7,1ha" ở xã Đông Mỹ, TP Thái Bình.

Tại phiên đấu giá ngày 26/7, công ty TNHH Đầu tư thương mại tổng hợp Bảo Ngọc là đơn vị bỏ thầu cao nhất và trúng thầu với mức giá 13.586.800 đồng/m2. Tuy nhiên, sau đó công ty này đã bỏ chạy chấp nhận mất hơn 40 tỷ đặt cọc.