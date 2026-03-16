Khởi tố "lang băm" chế thuốc nam rồi rao bán trên mạng

Thứ Hai, 11:37, 16/03/2026
Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phàng Thị Sua (SN 1993), trú tại bản Dư O A, xã Pu Nhi, về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm”.

Mặc dù không có chuyên môn, không được đào tạo về y học cổ truyền nhưng đối tượng đã thu hái nhiều loại cây rừng, băm, phơi khô, trộn lẫn, đóng gói rồi quảng cáo là “thuốc nam” chữa các bệnh dạ dày, phụ khoa… và rao bán trên các nền tảng mạng xã hội.

Lực lượng Công an khám xét cơ sở sản xuất thuốc "dỏm" của đối tượng Phàng Thị Sua.

Trong một vụ việc khác, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm” liên quan đến Giàng A Cu (SN 1990), trú tại xã Na Son.

Tại thời điểm khám xét nơi ở ngày 23/6/2025, đối tượng không được đào tạo, không có chứng chỉ hành nghề y dược nhưng đã tự thu hái các loại cây rừng, phối trộn, đóng gói thành các sản phẩm được quảng cáo là thuốc chữa bệnh viêm lộ tuyến cổ tử cung tên là “Gậu Sua”, thuốc chữa bệnh dạ dày tên là “Phềnh Mông Giàng” và bán trên nền tảng mạng xã hội.

Đối tượng Giàng A Cu và Phàng Thị Sua quảng cáo bán hàng trên mạng xã hội.

Cả hai đối tượng đã bán được hơn 2.000 sản phẩm cho người mua tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện các vụ việc đang được Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục điều tra, làm rõ; đồng thời thông báo những cá nhân đã mua các sản phẩm nêu trên liên hệ với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Điện Biên (SĐT 0815.544.123) để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Theo Trường Long/Báo Công an Nhân dân
Triệt phá đường dây sản xuất thuốc đông y tăng cân giả

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn. Các sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa triệt phá thành công chuyên án “Sản xuất, buôn bán thuốc đông y cổ truyền giả” với quy mô lớn. Các sản phẩm thuốc đông y giả do các đối tượng sản xuất đã được đưa đi tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng vụ sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh giả

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương điều tra, mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố các đối tượng liên quan vụ triệt phá các đường dây thực phẩm, thuốc giả; đồng thời tổ chức tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân.

