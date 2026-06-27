Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 26/6, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với L.C.B (SN 1992, trú tại xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.