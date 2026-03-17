Khởi tố nguyên bí thư và trưởng thôn bán chui 16 thửa đất ở Bắc Ninh

Thứ Ba, 09:51, 17/03/2026
VOV.VN - Dù không có thẩm quyền theo quy định, nguyên bí thư chi bộ và trưởng thôn tại Bắc Ninh đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can gồm Đinh Đồng Phiên (SN 1953) và Vũ Quang Phúc (SN 1957), cùng trú tại thôn Tử Nê, xã Lương Tài về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

khoi to nguyen bi thu va truong thon ban chui 16 thua dat o bac ninh hinh anh 1
Các đối tượng tại cơ quan công an

Theo điều tra, vụ việc xảy ra trong giai đoạn 2011–2014 tại thôn Tử Nê. Thời điểm này, ông Đinh Đồng Phiên giữ chức Trưởng thôn và ông Vũ Quang Phúc là Bí thư chi bộ thôn Tử Nê.

Mặc dù không có thẩm quyền theo quy định, hai người đã bàn bạc, thống nhất chủ trương và tổ chức bán trái phép tổng cộng 16 thửa đất với diện tích 3.730 m², thu về hơn 1,2 tỷ đồng.

Hành vi trên không chỉ vi phạm quy định quản lý đất đai mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản cho Nhà nước và các cá nhân mua đất, với tổng số tiền thiệt hại được xác định gần 872 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Công an đang điều tra mở rộng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo đúng quy định.

Văn Giang/VOV.VN
Tag: Bắc Ninh Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án bán đất trái thẩm quyền
Tin liên quan

Tạm giữ người đàn ông bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh
Tạm giữ người đàn ông bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Phạm Văn Minh do trong các ngày từ 19 đến 22/2, đã nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi, gây thương tích cho các nạn nhân.

Tạm giữ người đàn ông bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh

Tạm giữ người đàn ông bạo hành vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi ở Bắc Ninh

VOV.VN - Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ Phạm Văn Minh do trong các ngày từ 19 đến 22/2, đã nhiều lần đánh đập, hành hạ vợ đang mang thai và con gái 13 tuổi, gây thương tích cho các nạn nhân.

Tạm giữ người phụ nữ tự ý ép tài xế nộp tiền đỗ xe vào đền bà chúa Then ở Bắc Ninh
Tạm giữ người phụ nữ tự ý ép tài xế nộp tiền đỗ xe vào đền bà chúa Then ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định Nguyễn Thị Mùi đã chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi lễ tại khu vực đền bà chúa Then và đền cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Tạm giữ người phụ nữ tự ý ép tài xế nộp tiền đỗ xe vào đền bà chúa Then ở Bắc Ninh

Tạm giữ người phụ nữ tự ý ép tài xế nộp tiền đỗ xe vào đền bà chúa Then ở Bắc Ninh

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định Nguyễn Thị Mùi đã chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi lễ tại khu vực đền bà chúa Then và đền cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Phó phòng ở Bắc Ninh bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm
Phó phòng ở Bắc Ninh bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Ngày 13/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ), can tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Phó phòng ở Bắc Ninh bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm

Phó phòng ở Bắc Ninh bị khởi tố vì thiếu trách nhiệm

VOV.VN - Ngày 13/02, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên Phó Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (cũ), can tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự.

