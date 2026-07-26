Khởi tố nguyên Chủ tịch công ty Việt Mỹ trong vụ án "nâng khống" giá thiết bị y tế

Tóm tắt

VOV.VN - Bùi Chân Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ vừa bị khởi tố về các tội "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

