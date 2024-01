Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa liên quan vụ Hạc Thành Tower

Khởi tố, bắt tạm giam nguyên chủ tịch UBND xã và cán bộ địa chính ở Thanh Hóa

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 9/1/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Thanh Hoá đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Hà Tiến Dũng.