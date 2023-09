Khởi tố nhóm đưa người xuất cảnh trái phép để "tìm việc"

Ngày 7/9, thông tin từ Công an tỉnh An Giang cho biết, mới đây, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và chuyển vụ án cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng.

Các đối tượng Hoàng, Toàn, Thoại và Út (lần lượt từ trái qua).

Theo Công an tỉnh An Giang, một nhóm 5 người (từ nhiều tỉnh thành phía bắc) đã rủ nhau liên hệ với một đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép sang Đài Loan để tìm công việc làm. Tuy nhiên, những người này khi mới đến Campuchia, họ lọt vào đường dây "buôn người"; tại đây nhóm người này bị tra tấn dã man, tống tiền gia đình,…trong đó, 1 người đã thiệt mạng. Bốn người còn lại lợi dụng đêm tối và sơ hở của đối tượng cởi trói, trốn chạy qua sông về Việt Nam cầu cứu lực lượng chức năng.

Từ vụ việc này, qua công tác điều tra, lực lượng chức chức năng đã tìm ra đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Ngày 28/8 vừa qua, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình thuộc Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép" và chuyển vụ án cho Cơ quan Công an tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trương Văn Chung khai nhận tại cơ quan công an.

Ngày 30/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm: Trần Thiết Thoại (41 tuổi); Huỳnh Thị Út (43 tuổi); Nguyễn Thanh Hoàng (56 tuổi); Nguyễn Thanh Toàn (31 tuổi) cùng trú huyện An Phú, tỉnh An Giang và Trương Văn Chung (28 tuổi, cư trú huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”.

Nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Tổ công tác phối hợp của Công an tỉnh An Giang và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã đến Campuchia phối hợp với lực lượng chức năng của chính quyền phía Campuchia khẩn trương tiến hành công tác điều tra, xác minh, xử lý nghiêm vụ việc.

Hiện lực lượng chức năng 2 nước đã truy xét, bắt giữ thêm một số đối tượng liên quan để điều tra truy tố trước pháp luật.