Khởi tố nhóm người tổ chức đánh bạc tại trung tâm Ninh Kiều, Cần Thơ

Theo nội dung vụ án, khuya ngày 15 và rạng sáng 16/10, Công an TP Cần Thơ kiểm tra, bắt quả tang 43 người tham gia chơi lắc tài xỉu tại OV Club thuộc khách sạn TTC, số 2 đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Tại hiện trường công an tịch thu tiền trên chiếu bạc hơn 75 triệu đồng, 4 bộ lắc tài xỉu, 33 hột xí ngầu cùng thùng đựng tiền xâu.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra chứng minh số tiền trên chiếu bạc là hơn 445 triệu đồng. Trong những người bị bắt giữ, 5 người có dấu hiệu của hành vi tổ chức đánh bạc, 6 người có dấu hiệu đánh bạc.



Cơ quan điều tra sau đó ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 7 người, gồm Trần Đức Mỹ, Nguyễn Hải Đăng, Lê Hoàng My, Huỳnh Thanh Phong, Trần Hoàng Nam, Võ Thị Hạnh và Trần Thanh Sang để làm rõ về hai hành vi trên./.