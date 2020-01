Khởi tố ổ đánh bạc tiền tỷ trên sông Luộc do đối tượng 8X cầm đầu

Liên quan đến triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn trên sông Luộc, chiều 10/1, Phòng Cảnh sát Hình sự, công an tỉnh Hải Dương cho biết đơn vị đã khởi tố 19 đối tượng về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Các đối tượng còn lại, lực lượng chức năng xác định chỉ có mặt ở địa điểm đánh bạc mà không tham gia đánh bạc.

Chiếc tàu nơi tổ chức sới bạc. Ảnh: C.A.

Trước đó, rạng sáng ngày 2/1/2020, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá tụ điểm đánh bạc quy mô lớn trên Sông Luộc thuộc địa bàn huyên huyện Ninh Giang, trong 27 đối tượng đã bị bắt giữ gồm 22 nam; 5 nữ có địa chỉ thường trú tại TP Hải Phòng, Nam Định và Hải Dương. Cuối năm 2019, công an huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình đã phát hiện con tàu nhiều nghi vấn này tại đoạn sông giáp ranh giữa huyện Quỳnh Phụ với huyện Ninh Giang và đã báo cho Công an tỉnh Hải Dương.



Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,5 tỷ đồng cùng 5 ô tô các loại từ 4 đến 16 chỗ mang BKS Hải Phòng, Nam Định, ngoài ra lực lượng Công an còn thu giữ 1 tàu vỏ sắt tải trọng 500 tấn (là nơi tổ chức cho các con bạc sát phạt nhau); 1 tàu vỏ sắt loại nhỏ để chở các con bạc từ đất liền ra tầu tải trọng lớn tham gia đánh bạc. Bước đầu xác định, sới bạc này do đối tượng Phạm Văn Bính (SN 1986, trú tại xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm đầu.

Đại tá Cù Ngọc Nam, Trưởng phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đây là tụ điểm đánh bạc quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi và nhiều đối tượng tham gia nhất được triệt phá tại tỉnh Hải Dương. Việc triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc này gặp nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, việc đánh bạc thường tổ chức vào ban đêm, phương tiện thương xuyên di chuyển và thay đổi địa điểm nên.

Bên trong sới bạc. Ảnh: C.A.

Theo đó, hàng ngày các đối tượng tổ chức 2 ca đánh bạc, ca 1 từ 10h tối đến 12h đêm, ca 2 từ 12h đêm đến khoảng 2h sáng hôm sau, mỗi ca có từ 60 đến 70 đối tượng tham gia, mỗi đối tượng đến tham gia phải nộp từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng cho các đối tượng tổ chức.

Các đối tượng đến tham gia đánh bạc chủ yếu từ Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh. Để đưa đón các đối tượng đánh bạc thuận tiện, đối tượng chủ mưu thuê 1 xe 16 chỗ, sau đó tập kết tại bến xe Cầu Rào- TP Hải Phòng; bệnh viện huyện An Dương, rồi chở ra Đền Tranh, thuộc địa phận xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương. Tại đây các đối tượng đón thêm người rồi đưa ra bờ đê sông Luộc, đưa lên tàu nhỏ rồi chuyển sang tàu sắt 500 tấn neo ngoài sông để đánh bạc.

Chiếc tàu vỏ sắt tải trọng lớn dùng để tổ chức đánh bạc được các đối tượng trong đường dây hoán cải rất tinh vi, có nhiều lớp cửa ngăn có thể quan sát được phía bên ngoài. Bên trong thân tầu được thiết kế, lắp đặt nhiều thiết bị, phương tiện hiện đại, ngoài ra còn bố trí nhiều đối tượng canh gác trong và bên ngoài tàu. Tại đây, các đối tượng còn tổ chức cả dịch vụ cầm cố tài sản, cho vay lãi để phục vụ nhu cầu của con bạc. Để tham gia đánh bạc, mỗi người phải đóng tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng/người cho các đối tượng tổ chức đánh bạc.