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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải (SN 1985, trú tỉnh Khánh Hòa), tài xế trong vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương trên Quốc lộ 1A.
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https://vid.vov.vn/2026-07/1.khoi-to-tai-xe-vu-xe-khach-boc-chay-lam-7-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-l1.m3u8
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Khởi tố tài xế vụ xe khách bốc cháy làm 7 người tử vong ở Đồng Nai
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2026-07/1.khoi-to-tai-xe-vu-xe-khach-boc-chay-lam-7-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-l1.m3u8
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