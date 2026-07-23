Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải - tài xế trong vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương trên Quốc lộ 1A.