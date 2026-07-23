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VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải - tài xế trong vụ xe khách bốc cháy khiến 7 người tử vong và 5 người bị thương trên Quốc lộ 1A.
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xe khách bốc cháy, tai nạn giao thông, tai nạn, quốc lộ 1A, khởi tố, tài xế,
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok-khoi-to-tai-xe-vu-xe-khach-boc-chay-lam-7-nguoi-tu-vong-o-dong-nai.m3u8
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2026-07/tiktok-khoi-to-tai-xe-vu-xe-khach-boc-chay-lam-7-nguoi-tu-vong-o-dong-nai.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
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