Khởi tố tài xế xe buýt tông 2 xe máy khiến 5 người thương vong

Ngày 17/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa tiến hành khởi tố, tạm giam đối với Nguyễn Hữu Dũng (SN 1986, trú tại huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi “Vi phạm về quy định tham gia giao thông đường bộ”.

Vụ tai nạn khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.

Nguyễn Hữu Dũng là tài xế đã điều khiển xe mang BKS 37B – 000.95 liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào trưa ngày 4/4 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng. Tài xế Dũng bị cáo buộc đã điều khiển chiếc xe buýt lưu thông với tốc độ cao, lấn làn gây nên vụ tai nạn nghiêm trọng.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 13h ngày 4/4, xe buýt Đông Bắc mang BKS 37B - 000.95 do tài xế Nguyễn Hữu Dũng điều khiển lưu thông trên QL46 theo hướng huyện Thanh Chương - TP.Vinh. Khi đến xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, phương tiện này xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy mang BKS 37E1 - 382.39 lưu thông ngược chiều. Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe buýt tiếp tục lao sang bên trái đường va chạm với 1 chiếc xe máy mang BKS 37H7 – 8466 lưu thông ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy 37D – 000.95 tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc. Tài xế xe buýt cũng đã tự đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn xin khai báo sau đó.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn tiếp tục làm rõ./. Xe buýt tông hai xe máy, 5 người thương vong VOV.VN -Đang lưu thông trên quốc lộ 46, chiếc xe buýt bất ngờ xảy ra va chạm với 2 xe máy đi ngược chiều khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương nặng. Tước bằng lái tài xế xe buýt đi ngược chiều trên quốc lộ CSGT Công an tỉnh Bắc Ninh đã xử phạt tài xế xe buýt đi ngược chiều trên QL18 qua địa phận TP Bắc Ninh. Một người đàn ông tử vong sau khi va chạm với xe buýt tại Hà Nội VOV.VN - Sau khi va chạm, bánh xe buýt đã chèn qua người khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.