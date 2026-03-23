Khởi tố tài xế xe khách đâm chết đồng nghiệp

Hiện trường xảy ra án mạng

Vụ án xảy ra tại trạm dừng chân M.P 2 (xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp).

Thông tin từ cơ quan công an cho biết, khoảng 2h50 ngày 14/2, tại trạm dừng chân M.P 2 trên quốc lộ 1 thuộc xã An Hữu, tỉnh Đồng Tháp, do có mâu thuẫn về việc tranh chấp vị trí đậu xe nên tài xế xe khách Huệ Nghĩa là Mai Tấn Trung (44 tuổi, ngụ phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã dùng 1 cây gậy đánh golf dài 89cm rượt, đánh trúng vào tay trái của anh Xanh - tài xế xe khách Tuấn Hưng.

Bực tức trước hành động này Nguyễn Văn Xanh lấy 1 con dao Thái Lan mang theo trên xe đâm trúng vào cánh tay và ngực trái của Trung, làm Trung tử vong. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong của anh Trung là do mất máu cấp, với vết thương thấu ngực thủng tâm thất phải.