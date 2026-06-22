Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.