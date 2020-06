Khởi tố, tạm giam đối tượng sát hại lái xe ôm lấy tiền mua ma túy

Ngày 7/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã ra Quyết định khởi tố, tạm giam đối tượng Nguyễn Tiến Giảng (SN 1990), trú tại khu 6, xã Phú Mỹ, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ về hành vi “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Cơ quan công an dẫn giải đối tượng Nguyễn Tiến Giảng.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, khoảng 17h50’ ngày 30/5, một người dân đi cắt cỏ voi tại khu vực bờ đê sông Lô, thuộc thôn Hưng Thịnh, xã Trường Sinh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang phát hiện 1 tử thi nam giới, trên người có nhiều thương tích đã báo Công an.



Qúa trình khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định, nạn nhân là Nguyễn Quốc Huy (SN 1981), trú tại thôn 4, xã Vụ Quang, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, làm nghề xe ôm, đã bị sát hại với 6 vết thương ở vùng cổ. Nạn nhân bị mất xe máy, điện thoại di động, ví tiền.

Ngay khi nhận được tin báo, đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Nguyễn Thành Chung, Phó giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Sơn Dương tiến hành điều tra vụ án nghiêm trọng nêu trên.

Ngày 1/6, sau thời gian ngắn tập trung lực lượng, Công an tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Công an các địa phương đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Tiến Giảng tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội khi đối tượng đang tìm đường lẩn trốn.

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Giảng khai nhận, do không có tiền mua ma túy về sử dụng, Giảng nảy sinh ý định đi cướp xe máy đem bán lấy tiền mua ma túy.

Khoảng 19h ngày 29/5, Giảng mang theo 1 túi quần áo và chuẩn bị 1 chiếc kéo giấu vào túi quần, sau đó gọi điện thoại yêu cầu anh Huy đến khu vực bờ đê thuốc xã Vũ Quang (Đoan Hùng) để đưa đối tượng đi mua ma túy.

Khi đi đến khu vực bờ đê sông Lô, thấy xung quanh không có người, Giảng bảo anh Huy dừng xe lại để chờ người đến bán ma túy, lợi dụng lúc này anh Huy ngồi dựa vào yên xe máy, Giảng lấy kéo trong túi quần đâm liên tiếp vào vùng cổ nạn nhân.

Thấy anh Huy nằm bất động, đối tượng lục tìm trong người anh Huy lấy điện thoại di động, ví tiền (có giấy đăng ký xe, chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe và giấy chứng nhận bảo hiểm xe mô tô) và điều khiển xe máy của nạn nhân đi về hướng xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang). Đến bờ đê thuộc địa phận xã Vụ Quang, thấy áo đang mặc có dính máu, Giảng thay áo khác rồi mang chiếc áo có dính máu cùng chiếc kéo và ví của anh Huy đến giữa cầu Kim Xuyên ném xuống sông Lô. Sau đó, Giảng bán điện thoại của nạn nhân với giá 100 nghìn đồng để mua ma túy sử dụng. Ngày 30-5, Giảng tiếp tục bán chiếc xe máy của anh Huy ở TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với giá 2 triệu đồng và bỏ trốn xuống Hà Nội./.