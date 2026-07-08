Khởi tố thêm 12 bị can trong vụ lừa đảo gần 900 tỷ đồng thông qua “hợp đồng kỳ nghỉ”

Tóm tắt

VOV.VN - Liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng, Công an TP.HCM tiếp tục khởi tố 12 bị can tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng thông qua gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ.

