Khởi tố thêm tội danh đối tượng sử dụng súng để giải quyết mâu thuẫn

Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Trường (SN 1999, trú thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà), về tội "Cố ý gây thương tích" và khởi tố thêm tội danh "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".



Theo đó, rạng sáng ngày 3/5, Công an huyện Hải Hà tiếp nhận đơn của ông H.Đ.D (SN 1972, trú thôn 3, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) trình báo về việc con trai mình là H.Đ.Q (SN 1992) bị một số đối tượng dùng súng bắn gây thương tích tại nhà.

Kết quả điều tra cho thấy do có mâu thuẫn từ trước, tối ngày 2/5, đối tượng Nguyễn Đức Trường (SN 1999, trú thôn 8, xã Quảng Chính, huyện Hải Hà) đã chuẩn bị một khẩu súng và một viên đạn rồi rủ Phạm Ngọc Duy (SN 1995), Trương Đức Việt (2001) và Nguyễn Văn Ninh (SN 2001, tất cả đều trú huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) đến nhà anh Q. để giải quyết mâu thuẫn. Tại đây, anh Q. và một số người cố thủ trong nhà, ném gạch, đá về phía nhóm của Trường nên Trường đã cầm khẩu súng chuẩn bị từ trước bắn về phía Q. gây tổn thương ở vùng sườn và vùng đầu.

Đối tượng Nguyễn Đức Trường tại Cơ quan cảnh sát điều tra.

Đại diện Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Đối tượng Nguyễn Đức Trường từ trước đã mua một khẩu súng bắn đạn ghém cỡ 12, khẩu súng này thuộc vũ khí quân dụng, cùng với 1 viên đạn ghém với giá tiền là 15 triệu đồng. Do mâu thuẫn, Trường đã sử dụng khẩu súng này để bắn nạn nhân gây thương tích 24%. Nhóm đối tượng này trước đó đã mâu thuẫn và đánh nhau 2 lần”.

Ngày 12/5, Công an huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố Nguyễn Đức Trường về tội cố ý gây thương tích. Sau đó, căn cứ Kết luận giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, khẩu súng Nguyễn Đức Trường dùng là súng quân dụng nên Công an huyện Hải Hà khởi tố bổ sung đối tượng này về tội danh tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, quy định tại điều 304 Bộ Luật hình sự./.