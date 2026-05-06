Khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại trái phép

Thứ Tư, 11:31, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cặp vợ chồng là chủ một doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM vừa bị khởi tố vì tổ chức cho 10 người Bangladesh quá hạn tạm trú ở lại Việt Nam trái phép để làm việc.

Ngày 6/5, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị đã khởi tố ông Vy Văn Linh (SN 1988, Giám đốc Công ty TNHH trang trí nội thất ghế nệm Thủy Mộc Phát) và bà Trần Thị Hiên (SN 1988, vợ ông Linh, đồng thời là kế toán Công ty Thủy Mộc Phát) để điều tra làm rõ hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”.

khoi to vo chong chu doanh nghiep to chuc cho nguoi nuoc ngoai o lai trai phep hinh anh 1
Vợ chồng ông Vy Văn Linh bị khởi tố để điều tra làm rõ hành vi “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” (Ảnh: CA TP.HCM)

Trước đó, qua công tác quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Chánh Phú Hòa phát hiện tại căn hộ địa chỉ đường DH604, khu phố 1B, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM (thuộc TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ) tụ tập nhiều người nước ngoài, nghi vấn vi phạm pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh.

Tối 28/11/2025, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất, phát hiện 11 người nước ngoài, quốc tịch Bangladesh không khai báo tạm trú, không xuất trình hộ chiếu, thị thực khi cơ quan chức năng yêu cầu và 10/11 người đã quá hạn tạm trú tại Việt Nam.

Quá trình điều tra xác định, dù biết rõ những người này vi phạm quy định cư trú, ông Linh và bà Hiên vẫn hỗ trợ thuê chỗ ở, thuê phương tiện đưa đón đi làm, thuê làm việc và trả lương nhằm vụ lợi.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân, doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài; đồng thời kịp thời thông báo cơ quan chức năng khi phát hiện các trường hợp vi phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Tỷ Huỳnh/VOV-TP.HCM
Tag: khởi tố vợ chồng chủ doanh nghiệp tổ chức cho người nước ngoài ở lại Việt Nam xuất nhập cảnh lao động cư trú trái phép
Tin liên quan

Trục xuất 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam
VOV.VN - Công an tỉnh Ninh Thuận vừa tiến hành trục xuất 3 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Vụ việc xảy ra sau khi lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng trên xe khách tại xã Thành Hải, Phan Rang - Tháp Chàm.

Tạm giam đối tượng "Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép"
VOV.VN - Ngày 25/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Tráng A Và (SN1984, trú tại bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La) về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép” theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Thưởng nóng vụ triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thưởng nóng lực lượng triệt phá đường dây tổ chức đưa dẫn người xuất nhập cảnh trái phép.

