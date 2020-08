​Khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ khi đang giãn cách xã hội

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can có liên quan và thực hiện lệnh bắt tạm giam với 4 bị can về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Một dân quân tự vệ khống chế đối tượng chống người thi hành công vụ. (Ảnh cắt từ clip)

5 bị can gồm: Nguyễn Văn Hướng (64 tuổi), Nguyễn Thị Chiến (62 tuổi), Nguyễn Văn Cường (27 tuổi), Phan Xuân Hiếu (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Cường (23 tuổi) đều là thành viên trong gia đình cùng trú tổ 4, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, mặc dù đã được vận động, nhắc nhở, lập biên bản về hành vi xây dựng trái phép trong thời điểm cách ly xã hội, nhưng gia đình ông Hướng vẫn không chấp hành, dẫn đến xô xát với lực lượng chức năng.

Trước đó, như tin đã đưa, chiều 4/8, lực lượng chức năng phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đến nhắc nhở nhưng gia đình ông Hướng không chấp hành và chống đối quyết liệt, dùng gạch đá tấn công lực lượng công an phường, dân quân, quy tắc đô thị khiến một vài cán bộ trong tổ công tác bị thương.

Ảnh cắt từ clip bà Chiến cầm gạch ném lực lượng thực thi công vụ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi sai trái của mình. Bị can Nguyễn Thị Chiến được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú; 4 bị can còn lại đều bị tạm giam./.