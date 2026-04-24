Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Ninh Bình

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn.

Vũ Xuân Đoàn tại cơ quan công an

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khai thác, đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc phục vụ khai thác gồm: 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, cùng khoảng 15.000 m³ đá thành phẩm các loại.

Qua đấu tranh, bước đầu Vũ Xuân Đoàn khai nhận, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép khoảng 26.000 m³ khoáng sản (dolomite), thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.