Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Ninh Bình

Thứ Sáu, 14:16, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Xuân Đoàn (SN 1998, trú tại phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình) về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo điểm a, khoản 2, Điều 227 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 11/4/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Vũ Xuân Đoàn cùng một số đối tượng tổ chức khai thác khoáng sản (đá) trái phép tại khu vực tổ 3B, phường Trung Sơn.

khoi to vu an khai thac trai phep khoang san ninh binh hinh anh 1
Vũ Xuân Đoàn tại cơ quan công an

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động khai thác, đồng thời tạm giữ nhiều phương tiện, máy móc phục vụ khai thác gồm: 3 ô tô, 2 máy xúc, 1 máy đục, 1 giàn nghiền và 1 đầu nghiền đang lắp đặt, cùng khoảng 15.000 m³ đá thành phẩm các loại.

Qua đấu tranh, bước đầu Vũ Xuân Đoàn khai nhận, từ tháng 10/2025 đến thời điểm bị phát hiện, đối tượng đã tổ chức khai thác trái phép khoảng 26.000 m³ khoáng sản (dolomite), thu lợi bất chính hơn 1,1 tỷ đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

 

Vân Hồng-CTVTrần Hồng/VOV.VN
Tag: Ninh Bình Khởi tố vụ án khai thác trái phép khoáng sản Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên phường Trung Sơn
TP.HCM: Bắt giữ 3 sà lan vận chuyển cát trái phép trên biển Cần Giờ
VOV.VN - Hôm nay (21/6), Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 3 sà lan có hành vi vận chuyển cát trái phép.

VOV.VN - Hôm nay (21/6), Thiếu tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Bộ đội Biên phòng TP.HCM cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 3 sà lan có hành vi vận chuyển cát trái phép.

Bắt giữ 3 sà lan chở gần 900m3 cát trái phép

VOV.VN - 3 sà lan chở gần 900m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

VOV.VN - 3 sà lan chở gần 900m3 cát không có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Một cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái bị khởi tố vì vi phạm khai thác tài nguyên

VOV.VN - Một cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái - Đinh Tiến Hùng về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

VOV.VN - Một cán bộ Tỉnh đoàn Yên Bái - Đinh Tiến Hùng về hành vi Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên.

