Khởi tố vụ án vận chuyển rắn hổ mang chúa trái phép ở Thái Nguyên

Thứ Bảy, 09:35, 04/04/2026
VOV.VN - Ngày 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm” theo Điều 244, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đây là động thái nằm trong kế hoạch phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhằm tăng cường tuyên truyền, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã và nguồn lợi thủy sản tại Việt Nam.

Trước đó, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện đối tượng Bàn Văn Cao (SN 1985, trú tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển xe mô tô có dấu hiệu nghi vấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý hiếm”

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển 1 cá thể rắn hổ mang chúa nặng gần 2kg. Đây là loài động vật thuộc danh mục nguy cấp, quý hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục làm rõ.

Bắt quả tang 2 vợ chồng nuôi nhốt động vật quý hiếm

VOV.VN - Trong đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phát hiện, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi nuôi nhốt động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cao Thắng/VOV.VN
Xử lý nghiêm nhiều vụ mua bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa liên tiếp phát hiện, đấu tranh và xử lý nhiều vụ mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm. Các vụ việc được điều tra, khởi tố nghiêm minh, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học, giữ gìn cân bằng hệ sinh thái và thượng tôn pháp luật.

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả 4 cá thể động vật quý hiếm về rừng

VOV.VN - Ngày 14/10, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành thả 4 cá thể động vật rừng quý hiếm trở lại môi trường tự nhiên.

