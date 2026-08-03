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VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đoạn clip nhóm thanh niên chém người tại "Quán Nhỏ", phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội gây xôn xao trên mạng xã hội.
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https://vid.vov.vn/2026-08/tiktok_khoi-to-vu-au-da-chem-nguoi-tai-nha-hang-quan-nho-o-ha-noi.m3u8
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Từ khóa
Khởi tố vụ ẩu đả, chém người tại nhà hàng "Quán Nhỏ" ở Hà Nội
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2026-08/tiktok_khoi-to-vu-au-da-chem-nguoi-tai-nha-hang-quan-nho-o-ha-noi.m3u8
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