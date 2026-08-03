Khởi tố vụ ẩu đả, chém người tại nhà hàng "Quán Nhỏ" ở Hà Nội

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng" liên quan đoạn clip nhóm thanh niên chém người tại "Quán Nhỏ", phường Vĩnh Hưng, TP Hà Nội gây xôn xao trên mạng xã hội.

