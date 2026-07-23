Khởi tố vụ nuôi nhốt 104 cá thể động vật hoang dã

Tóm tắt

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến nuôi nhốt 104 cá thể động vật hoang dã không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Trong số này có 92 cá thể rùa cựa châu Phi cùng 12 cá thể vẹt thuộc nhóm hoang dã nguy cấp.

