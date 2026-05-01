Khống chế đối tượng dùng dao đe doạ tính mạng người thân

Thứ Sáu, 13:18, 01/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Thượng úy Hoàng Văn Bảo (Công an phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng) đã dũng cảm áp sát, khống chế đối tượng có hành vi huỷ hoại tài sản và dùng dao đe dọa người thân.

Theo Công an Hải Phòng, vào hồi 18h20' ngày 25/04/2026, Công an phường Lê Ích Mộc tiếp nhận tin báo về việc đối tượng Nguyễn Văn Nhơn (sinh năm 1999, trú tại tổ dân phố Hợp Thành 7, phường Lê Ích Mộc, thành phố Hải Phòng) có hành vi hủy hoại tài sản và dùng hung khí là dao đe dọa tính mạng người thân tại gia đình.

Ngay sau khi nhận tin báo, Chỉ huy Công an phường Lê Ích Mộc đã phân công Thượng úy Hoàng Văn Bảo cùng tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xác minh và triển khai phương án khống chế đối tượng.

khong che doi tuong dung dao de doa tinh mang nguoi than hinh anh 1
Lãnh đạo Công an TP Hải Phòng thăm hỏi, động viên Thượng úy Hoàng Văn Bảo (Ảnh: Công an Hải Phòng)

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đối tượng Nguyễn Văn Nhơn tỏ thái độ manh động, quyết liệt chống trả và dùng dao tấn công lực lượng chức năng. Với tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, thượng ý Hoàng Văn Bảo đã dũng cảm áp sát đối tượng. Tuy nhiên, trong quá trình giằng co, anh Bảo đã bị đối tượng dùng dao gây thương tích tại vùng đùi phải.

Nhờ sự can thiệp kịp thời và hành động dũng cảm của Thượng úy Hoàng Văn Bảo cùng tổ công tác, đối tượng đã bị khống chế. Công an phường phối hợp cùng người dân tiến hành bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Nhơn an toàn, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc được ngăn chặn kịp thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn cho người thân của đối tượng và quần chúng nhân dân khu vực lân cận.

Lãnh đạo Công an thành phố Hải Phòng và chính quyền địa phương đã trực tiếp đến thăm hỏi, ghi nhận và biểu dương tinh thần dũng cảm, không ngại hiểm nguy của Thượng úy Hoàng Văn Bảo trong quá trình làm nhiệm vụ; đồng thời chỉ đạo các đơn vị tạo điều kiện tốt nhất để đồng chí điều trị, sớm hồi phục sức khỏe, trở lại công tác.

Thanh Nga/VOV-Đông Bắc
Tag: Công an Hải Phòng Công an phường Lê Ích Mộc hủy hoại tài sản đe dọa tính mạng người thân
Nữ "đại gia" thủy sản ở Cà Mau bị tuyên 6 tháng tù treo tội hủy hoại tài sản
Nữ "đại gia" thủy sản ở Cà Mau bị tuyên 6 tháng tù treo tội hủy hoại tài sản

VOV.VN - Chiều 3/11, Toà án nhân dân khu vực 1, tỉnh Cà Mau tuyên án, vụ án liên quan bị cáo Âu Ngọc Vững  (57 tuổi, ở tỉnh Cà Mau) bị cáo buộc huỷ hoại tài sản của người khác. 

Khởi tố một phụ nữ về hành vi hủy hoại tài sản của hàng xóm
Khởi tố một phụ nữ về hành vi hủy hoại tài sản của hàng xóm

Tạm đình chỉ điều tra nữ đại gia thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản
Tạm đình chỉ điều tra nữ đại gia thủy sản bị cáo buộc hủy hoại tài sản

