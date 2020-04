Khống chế đối tượng tâm thần đốt Bệnh viện Quảng Ngãi

Chiều nay (6/4), lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi kịp thời khống chế, bắt giữ đối tượng Đinh Văn Máy, 35 tuổi, trú xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi khi đang có hành vi đốt Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Lực lượng cảnh sát 113 kịp thời khống chế đối tượng.

Khoảng 15h cùng ngày, Đinh Văn Máy mua xăng đem đến tưới quanh khu vực phòng khám, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rồi châm lửa đốt. Rất may, đám cháy được dập tắt kịp thời, không gây thiệt hại về người. Một số thiết bị máy móc, bàn ghế bị hư hỏng do đối tượng đập phá.

Được biết, Đinh Văn Máy có tiền sử bệnh tâm thần, cha mẹ đã mất, bản thân đã chia tay vợ. Đối tượng từng có 7 tiền án, tiền sự về tội trộm cắp và sử dụng trái phép ma tuý. Gần đây, đối tượng này sống lang thang gần bệnh viện, hay quậy phá, trộm cắp vặt.

Bác sĩ Huỳnh Giới, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Lực lượng công an đang bảo vệ phòng cách ly Covid-19 tại bệnh viện kịp thời ứng cứu. Đối tượng bị nhiễm viêm gan B, viêm gan C, không nhiễm HIV. Đối tượng cào xước một số đồng chí công an. Họ phải đi xét nghiệm, chích ngừa"./.