Không khởi tố vụ 4 học sinh đến lớp với đầy vết bầm tím ở Cà Mau

Với vụ việc 4 học sinh tiểu học đến lớp với đầy vết bầm tím trên người xảy ra tại xã An Xuyên (TP Cà Mau), Công an TP cho biết, sẽ không khởi tố vụ án. Lý do cơ quan công an không khởi tố vụ án “bạo hành trẻ em” là vì hai người tham gia bạo hành các em chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, dân sự.

Người gây ra các vết bầm tím trên người các bé chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự và dân sự.

Trước đó, VOV đã thông tin, vào ngày 3/9, sau nghỉ lễ, các em Nguyễn Văn Lọt (8 tuổi), Nguyễn Thị Cam (7 tuổi), Nguyễn Gia Hân (7 tuổi), Nguyễn Đăng Khoa (7 tuổi) trở lại lớp học. Sau khi đến trường, các thầy cô Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã An Xuyên, TP Cà Mau) phát hiện cả 4 em bị nhiều vết bầm tím trên người nên báo đến cơ quan chức năng.

Sau đó, các em được đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Cà Mau thăm khám. Trong đó, bé Nguyễn Văn Lọt ngoài chấn thương phần mông, lưng, tay còn bị gãy xương sống mũi. Cả 4 bé là bà con chú bác ruột với nhau. Do cha mẹ của các cháu đi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương nên các bé được gửi cho ông bà nội nuôi dưỡng.

Báo cáo ban đầu của ngành chức năng địa phương thể hiện, nguyên nhân các cháu bị đánh là do “nghịch nước nói không nghe”. Những người được xác định đánh các bé là 2 người chị sống chung nhà gồm: Nguyễn Mỹ Xuyên, Nguyễn Như Mận và ông nội - Nguyễn Văn Hưng.

Sau khi Công an TP Cà Mau vào cuộc điều tra, làm rõ đã xác định, ông Nguyễn Văn Hưng không đánh các cháu của mình./.