Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Kỳ, SN 2002, cư trú: ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về tội “Giết người”.
Video
https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_khuyen-vo-khong-nghe-chong-lay-dao-dam-roi-den-cong-an-dau-thu.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Khuyên vợ không nghe, chồng lấy dao đâm rồi đến công an đầu thú
Transcode status
2
Transcode output
2026-07/tiktok_khuyen-vo-khong-nghe-chong-lay-dao-dam-roi-den-cong-an-dau-thu.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật