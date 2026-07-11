Khuyên vợ không nghe, chồng lấy dao đâm rồi đến công an đầu thú

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 10/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Nguyễn Hồng Kỳ, SN 2002, cư trú: ấp Mỹ An 1, xã Mỹ Hoà Hưng, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về tội “Giết người”.