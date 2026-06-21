Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Công an xã Phú Bình (Thái Nguyên) kiểm tra nhanh chất ma túy đối với 131 công nhân tại Cụm công nghiệp Hạnh Phúc - Xuân Phương, phát hiện 2 trường hợp dương tính.
Tags hiển thị
ma túy, công nhân, Phú Thọ, kiểm tra ma túy, công an, công an điều tra
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_kiem_tra_ma_tuy_131_cong_nhan_o_thai_nguyen_phat_hien_2_nguoi_duong_tinh.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_kiem_tra_ma_tuy_131_cong_nhan_o_thai_nguyen_phat_hien_2_nguoi_duong_tinh.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật