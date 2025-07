Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển tiền lần 2 cho kẻ lừa đảo

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng

VOV.VN - Một người đàn ông ở Ninh Bình đã suýt chuyển 520 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo qua điện thoại với kịch bản giả danh “cán bộ Cục An ninh mạng” yêu cầu nộp tiền khắc phục hậu quả. Nhờ sự cảnh giác của con gái và sự vào cuộc kịp thời của Công an xã Gia Viễn, vụ lừa đảo đã được ngăn chặn, bảo vệ an toàn tài sản cho người dân.