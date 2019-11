Kon Tum xác minh thông tin "cảnh báo tình trạng nghi vấn bắt cóc trẻ em"

Từ tối hôm qua đến sáng nay (7/11), một thông báo của Công an xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum về việc phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em được chia sẻ trên mạng xã hội đã gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Thông báo của Công an xã Đăk Hà lan truyền trên mạng xã hội.

Trả lời phóng viên VOV về tính xác thực của thông báo này, tại hội nghị giao ban báo chí tháng 11/2019 do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức sáng nay 7/11, lãnh đạo ban khẳng định, thông báo của Công an xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông là có thật.



Cụ thể hôm qua ngày 6/11, Công an xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông có thông báo số 8 do Đại úy A Nhuông, Trưởng Công an xã Đăk Hà ký, thông báo về việc phòng ngừa các đối tượng hoạt động nghi vấn bắt cóc trẻ em. Thông báo này được gửi đến thôn trưởng các thôn và Hiệu trưởng các trường trên địa bàn xã.

Nội dung thông báo nêu: “Hiện nay trên địa bàn xã Đăk Hà xuất hiện một số nhóm đối tượng dùng thủ đoạn tinh vi để tiếp cận trẻ em và có biểu hiện bắt cóc trẻ em. Chúng sử dụng xe máy đi nhóm khoảng 2 người trở lên tìm đến những hộ gia đình có trẻ nhỏ nhưng không có người trông coi hoặc có người già trông coi, nhà không khóa cổng, không có hệ thống camera giám sát hoặc chờ tại các cổng trường để giả vờ làm người quen của bố mẹ các cháu đến đón hộ. Khi tiếp cận, các đối tượng thường có các hành vi như, gặp trực tiếp giáo viên để xin đón cháu, dụ dỗ cháu đi mua bánh kẹo, có hành vi bồng bế trẻ em lên xe…”

Thông báo cũng yêu cầu thôn trưởng các thôn và Hiệu trưởng các trường: “thông báo trên loa phát thanh nhà trường, trong các buổi họp thôn và các hình thức tuyên truyền khác để cho thầy cô, các em học sinh trong trường, quần chúng nhân dân trong thôn nắm rõ được các phương thức, thủ đoạn của các đối tượng này và có biện pháp tự bảo vệ con em mình”.

Tại thông báo này, Công an xã Đăk Hà, huyện Tu Mơ Rông cũng nêu 2 trường hợp nghi vấn bắt cóc trẻ em cụ thể xảy ra vào chiều ngày 4 và chiều ngày 5/11/2019 tại Trường THCS xã Đăk Hà. Tuy nhiên cả 2 trường hợp này mới chỉ là tin báo ở dạng nghi vấn mà Công an xã mới tiếp nhận được.