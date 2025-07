Làm giả giấy tờ đất để chiếm đoạt tiền, lĩnh án 7 năm tù

Nghệ An bắt đối tượng làm giả hàng nghìn giấy tờ làm giả

VOV.VN - Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Tính (sinh năm 1987), trú tại xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.