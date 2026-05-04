Làm giả hồ sơ xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU, hai bị cáo lãnh án tù

Thứ Hai, 19:03, 04/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Để hợp thức hóa điều kiện xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU), hai cán bộ của một doanh nghiệp thủy sản tại Khánh Hòa đã lập khống hồ sơ để xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm. Vụ việc vừa được Tòa án nhân dân khu vực 2, tỉnh Khánh Hòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tù.

Theo hồ sơ vụ án, một doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được EU công nhận đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản từ năm 2011.

Giai đoạn 2021-2022, do một số lô hàng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác nên Văn Thị Hoa (sinh năm 1972, trú phường Nam Nha Trang, khi đó là Trưởng phòng Kinh doanh) đã chỉ đạo Nguyễn Lê Hưng (sinh năm 1988, trú xã Suối Hiệp, Trưởng phòng Quản lý chất lượng) lập khống hồ sơ thể hiện nguyên liệu được khai thác trong nước để xin cấp chứng nhận.

Cá ngừ đánh bắt từ ngư trường đặc khu Trường Sa, được doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu. Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 -2022, hai bị cáo đã làm giả hồ sơ, xuất khẩu trót lọt 12 lô cá cờ kiếm sang EU.

Tại phiên tòa, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng uy tín ngành thủy sản và hoạt động thương mại quốc tế. Trong đó, Văn Thị Hoa giữ vai trò chỉ đạo, còn Nguyễn Lê Hưng trực tiếp lập hồ sơ giả.

Tòa tuyên phạt Văn Thị Hoa 3 năm tù, Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước 1,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận từ việc xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU.

2 bị cáo bị tuyên án phạt tù vì làm giả hồ sơ xuất khẩu thủy sản sang châu Âu.

Sau vụ việc, ngành thủy sản Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất khẩu nhằm tránh tái diễn sai phạm.

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển, đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Vi phạm là nhập khẩu cá kiếm nhưng lại lấy xuất xứ ở trong nước, các cơ quan chức năng đã xử lý. Địa phương, các doanh nghiệp rút kinh nghiệm để không xảy ra các vi phạm khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chúng tôi kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp, khuyến cáo các đơn vị đảm bảo hồ sơ. Đến nay, 100% hồ sơ xuất sang thị trường châu Âu đảm bảo đúng quy định".

Khởi tố vụ làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội ở Thái Nguyên

VOV.VN - Ngày 8/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, mở rộng điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra trong các năm 2024–2025 tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân.

Thái Bình/VOV-Tây Nguyên
Tag: giả hồ sơ gốc thủy sản xuất khẩu thị trường châu Âu Khánh Hòa Tòa án nhân dân khu vực 2 tuyên phạt tù
Bắt nguyên hiệu trưởng lập khống hồ sơ rút tiền ngân sách ở Gia Lai

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Thu, nguyên Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Kon Pne, xã Đăk Rong, tỉnh Gia Lai để điều tra về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Quảng Ngãi khởi tố thêm phó giám đốc liên quan vụ làm giả hồ sơ đăng kiểm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can đối với một Phó Giám đốc doanh nghiệp do liên quan hành vi làm giả hồ sơ cải tạo phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm 76-03D.

Khởi tố vụ án làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Thái Nguyên

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” xảy ra tại dự án nhà ở xã hội khu dân cư Đại Thắng, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên.

