Làm giả hồ sơ xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU, hai bị cáo lãnh án tù

Theo hồ sơ vụ án, một doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu thủy sản tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được EU công nhận đủ điều kiện xuất khẩu thủy sản từ năm 2011.

Giai đoạn 2021-2022, do một số lô hàng sử dụng nguyên liệu nhập khẩu, không đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác nên Văn Thị Hoa (sinh năm 1972, trú phường Nam Nha Trang, khi đó là Trưởng phòng Kinh doanh) đã chỉ đạo Nguyễn Lê Hưng (sinh năm 1988, trú xã Suối Hiệp, Trưởng phòng Quản lý chất lượng) lập khống hồ sơ thể hiện nguyên liệu được khai thác trong nước để xin cấp chứng nhận.

Cá ngừ đánh bắt từ ngư trường đặc khu Trường Sa, được doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu. Ảnh minh họa

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 -2022, hai bị cáo đã làm giả hồ sơ, xuất khẩu trót lọt 12 lô cá cờ kiếm sang EU.

Tại phiên tòa, Tòa án nhân dân khu vực 2 - Khánh Hòa nhận định hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý hành chính nhà nước, ảnh hưởng uy tín ngành thủy sản và hoạt động thương mại quốc tế. Trong đó, Văn Thị Hoa giữ vai trò chỉ đạo, còn Nguyễn Lê Hưng trực tiếp lập hồ sơ giả.

Tòa tuyên phạt Văn Thị Hoa 3 năm tù, Nguyễn Lê Hưng 2 năm 6 tháng tù cùng về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Đồng thời, tòa tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước 1,4 tỷ đồng là khoản lợi nhuận từ việc xuất khẩu 12 lô cá cờ kiếm sang EU.

Sau vụ việc, ngành thủy sản Khánh Hòa đã tăng cường kiểm tra, rà soát hồ sơ xuất khẩu nhằm tránh tái diễn sai phạm.

Ông Lê Đình Khiêm, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Biển, đảo tỉnh Khánh Hòa cho biết: “Vi phạm là nhập khẩu cá kiếm nhưng lại lấy xuất xứ ở trong nước, các cơ quan chức năng đã xử lý. Địa phương, các doanh nghiệp rút kinh nghiệm để không xảy ra các vi phạm khi xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Chúng tôi kiểm tra, rà soát tất cả các doanh nghiệp, khuyến cáo các đơn vị đảm bảo hồ sơ. Đến nay, 100% hồ sơ xuất sang thị trường châu Âu đảm bảo đúng quy định".