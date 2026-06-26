Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Sau cơn bão số 10 năm 2025, UBND tỉnh Quảng Trị có quyết định hỗ trợ bà con vùng bị thiệt hại theo Nghị định của Chính phủ. Tuy nhiên, hàng chục hộ dân tại thôn Bồng Lai 1, xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị bị thiệt hại nhưng không được nhận hỗ trợ, trong khi nhiều cán bộ thôn và người thân của họ lại có tên trong danh sách chi trả dù không đủ điều kiện.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_lam_ro_dau_hieu_truc_loi_tien_ho_tro_thiet_hai_do_thien_tai_o_quang_tri.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Làm rõ dấu hiệu “trục lợi” tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai tại Quảng Trị
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_lam_ro_dau_hieu_truc_loi_tien_ho_tro_thiet_hai_do_thien_tai_o_quang_tri.m3u8
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật