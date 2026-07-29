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VOV.VN - Cơ quan chức năng TP.HCM đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc một người đàn ông nghi quyên sinh sau khi phát hiện thửa đất mua với giá 1,2 tỷ đồng bị sai lệch tọa độ, ranh giới.
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https://vid.vov.vn/2026-07/tiktok_lam-ro-vu-nguoi-dan-ong-nghi-quyen-sinh-sau-giao-dich-dat-bi-lech-ranh-.m3u8
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Từ khóa
Làm rõ vụ người đàn ông nghi quyên sinh sau giao dịch đất bị lệch ranh
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2026-07/tiktok_lam-ro-vu-nguoi-dan-ong-nghi-quyen-sinh-sau-giao-dich-dat-bi-lech-ranh-.m3u8
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