Lào Cai khởi tố nữ cán bộ thanh tra vượt đèn đỏ tông chết người

Ngày 14/7, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1985, trú tại tổ 27 phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai) về tội danh vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Khoản 1, Điều 260, Bộ Luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can này.

Hiện trường vụ việc

Quyết định khởi tố bị can được ký sau khi thu thập đầy đủ tài liệu liên quan, như hồ sơ bệnh án của nạn nhân từ Bệnh viện Việt Đức, kết luận giám định pháp y… Từ đây, Cơ quan cảnh sát điều tra sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc để đi đến kết luận, chuyển hồ sơ gửi Viện Kiểm sát truy tố theo quy định.



Trước đó, VOV đã đưa tin, vào khoảng 12h30 ngày 14/6, xe ô tô bán tải hiệu Mazda BT-50 màu trắng, BKS 24C-071.11 do Hường điều khiển trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng từ Bắc Cường đi Kim Tân thì va chạm với xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision màu trắng, BKS 24B2-031.59 do chị Bùi Thị Hạnh (sinh năm 1993, trú tại tổ 26, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) điều khiển trên đường Phú Thịnh, hướng từ đường Lê Thanh đi Võ Nguyên Giáp.

Chiếc xe bị can Hường điều khiển gây tai nạn.

Sau cú va chạm mạnh giữa 2 phương tiện này tại ngã tư đường Trần Hưng Đạo giao với Phú Thịnh, chị Bùi Thị Hạnh bị chấn thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), đến ngày 16/6 thì tử vong.

Sau khi xảy ra tai nạn, Công an thành phố Lào Cai đã tổ chức điều tra, xác minh vụ việc; đến ngày 17/6 thì khởi tố vụ án. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy, nguyên nhân và lỗi gây ra vụ tai nạn giao thông nói trên do người điều khiển xe ô tô bán tải là Nguyễn Thị Thu Hường khi qua ngã tư đã thiếu quan sát, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông (vượt đèn đỏ), không giảm tốc độ, nên đã va chạm với xe mô tô do chị Bùi Thị Hạnh điều khiển, gây hậu quả đáng tiếc.

Được biết, Nguyễn Thị Thu Hường là thanh tra viên công tác tại Phòng Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra – Thanh tra tỉnh Lào Cai.



Trao đổi với VOV, một lãnh đạo Thanh tra tỉnh Lào Cai cho biết, đến thời điểm hiện tại, cơ quan công tác và tổ chức Đảng nơi Hường sinh hoạt chưa áp dụng biện pháp đình chỉ, kỷ luật nào đối với bị can này. Bị can Hường cũng đang nghỉ công tác ở nhà theo chế độ nghỉ phép năm 2020./.