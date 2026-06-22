Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.
Tags hiển thị
ma túy, công an, triệt phá
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/tiktok_lao_cai_xoa_so_tu_diem_ma_tuy_phuc_tap_an_nau_trong_rung_sau.m3u8
Chuyên mục
Transcode status
2
Transcode output
2026-06/tiktok_lao_cai_xoa_so_tu_diem_ma_tuy_phuc_tap_an_nau_trong_rung_sau.m3u8
Tác giả
PV/VOV.VN
Hiển thị quảng cáo trong bài
Bật