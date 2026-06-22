Tóm tắt

VOV.VN - Công an tỉnh Lào Cai vừa tiến hành đột kích, triệt phá thành công một tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy quy mô lớn, ẩn náu tinh vi trong khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã Minh Lương.