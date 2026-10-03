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Lập biên bản 65 thanh, thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại Nghệ An

Thứ Bảy, 19:43, 03/10/2026
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VOV.VN - Trong đêm 2/10, Tổ công tác Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, lập biên bản 65 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông tại 6 phường; tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định.

Thực hiện đợt cao điểm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tình trạng thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, gây rối an ninh, trật tự, Công an tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm.

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Lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhiều thanh, thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Trong đêm 2/10, Tổ công tác của Công an tỉnh trực tiếp tuần tra, kiểm soát tại 6 phường gồm Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc và Cửa Lò.

Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 65 trường hợp thanh, thiếu niên, học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 27 xe mô tô để xác minh, xử lý theo quy định.

Tổ công tác tập trung kiểm tra tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm, nơi thường có đông thanh, thiếu niên tập trung vào ban đêm như đường Hồ Tùng Mậu, đường Lê Nin, tuyến đường 72m và một số tuyến khác. Việc tuần tra nhằm chủ động phát hiện sớm vi phạm, không để hình thành các điểm, nhóm thanh, thiếu niên tụ tập gây mất an ninh, trật tự.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện nhiều trường hợp chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện theo quy định; một số trường hợp không đội mũ bảo hiểm, tụ tập đông người khi tham gia giao thông. Các trường hợp vi phạm được lập biên bản, tạm giữ phương tiện để tiếp tục xác minh, xử lý.

lap bien ban 65 thanh, thieu nien vi pham trat tu, an toan giao thong tai nghe an hinh anh 2
Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý các trường hợp thanh thiếu niên vi phạm. (Ảnh: Công an Nghệ An).

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục, nhắc nhở con em chấp hành nghiêm quy định khi tham gia giao thông; không giao phương tiện cho người chưa đủ tuổi, chưa đủ điều kiện điều khiển.

Nhà trường và gia đình cần phối hợp giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với học sinh, nhất là học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Mỗi thanh, thiếu niên cần tự giác chấp hành quy định, không điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện, không tụ tập đông người và không thực hiện hành vi gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Thời gian tới, lực lượng Công an Nghệ An tiếp tục tăng cường nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là vào buổi tối, ban đêm, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm.

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Xử phạt hơn 80 triệu đồng nhóm thanh, thiếu niên vi phạm giao thông

Ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa lập hồ sơ đề nghị xử phạt vi phạm hành chính số tiền 81,5 triệu đồng đối với một số thanh, thiếu niên và phụ huynh liên quan đến các hành vi vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bá Thăng/VOV.VN
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