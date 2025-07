Lật tẩy chiêu trò giả bắt cóc trẻ em, để ép nạn nhân và gia đình chuyển tiền

VOV.VN - Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ vừa kịp thời ngăn chặn hành vi lừa đảo, với thủ đoạn tạo dựng tình huống giả bắt cóc để ép nạn nhân và gia đình chuyển tiền. Đồng thời, giải cứu thiếu nữ an toàn và bàn giao cho gia đình.