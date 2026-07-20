Lật xe trên cầu ở TP.HCM, tài xế nhảy xuống kênh, đòi đánh người giải cứu

Tóm tắt

VOV.VN - Công an TP.HCM đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và những dấu hiệu bất thường trong vụ lật xe trên cầu An Lạc, khi nam tài xế bất ngờ nhảy xuống kênh sau tai nạn, đồng thời có hành vi đòi đánh người đến giải cứu.

